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Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму з червня минулого року

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Україна, Середа 15 вересня 2021 16:39
Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму з червня минулого року Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 вересня встановлений на такому рівні: 26,645 гривень за 1 долар (+0,0088 грн). При цьому курс долара на 15 вересня становить 26,6362 гривень за 1 долар.

Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму з червня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму з червня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 15 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,66 гривень за долар, курс в покупці до 26,64 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,47 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

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