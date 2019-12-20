Курс доллара немного вырос на открытии межбанка

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется выше уровня 23,30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:50 20 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 23,35 гривен за доллар, курс в покупке до 23,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 25,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,3300 - 23,3500 грн/доллар, евро 22,9546 - 25,9722 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,3300 23,3500 EUR/UAH 22,9546 25,9722 RUB/UAH 0,3741 0,3746

Напомним, 19 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,2800 - 23,3050 /доллар, евро 25,8896 - 25,9151 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,41 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 2341,3086 гривен за 100 долларов (-5,6046 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 18 декабря - 2346,9132 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, 20 декабря Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка. По данным НБУ, результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал распоряжение прекратить до конца текущего бюджетного года Казначейством проведение платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставлению кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.