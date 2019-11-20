Курс доллара немного вырос на открытии межбанка

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,19 гривен за доллар, курс в покупке до 24,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,1600 - 24,1900 грн/доллар, евро 26,7302 - 26,7634 грн/евро, российский рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1600 24,1900 EUR/UAH 26,7302 26,7634 RUB/UAH 0,3781 0,3789

Напомним, 19 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1400 - 24,1700 грн/доллар, евро 26,7302 - 26,7634 грн/евро, российский рубль 0,3781 - 0,3789 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,20 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2420,3928 гривен за 100 долларов (+6,675 гривен).

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,317 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 12 ноября объем был 10,897 млрд грн.

Покупка нерезидентами ОВГЗ является одной из главных причин притока валюты в Украину и укрепления курса гривны.

По прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу Альпари, в конце недели доллар на межбанке может торговаться около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.