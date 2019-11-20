НБУ на 20 ноября повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,20 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 ноября установлен на таком уровне: 2420,3928 гривен за 100 долларов (+6,675 гривен).

При этом курс доллара на 19 ноября составляет 2413,7178 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 19 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,24 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,82 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 ноября справочный курс на уровне 24,20 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 ноября (24,12).

В то же время в обменных пунктах Украины 19 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,34 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копеек до 26,95 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,13 (24,06 - 18 ноября), продажи - 24,34 (24,28 - 18 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,57 (26,48 - 18 ноября), продажи - 26,95 (26,86 - 18 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 18 ноября), продажи 3,84 (3,83 - 18 ноября) грн за 10 рублей.