Курс долара трохи виріс на початку тижня

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на кілька копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 листопада 2019 року, об 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 24,91 гривень за долар, курс євро виріс на 9 копійку до 27,86 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,78 (24,65 - 1 листопада), продажу - 24,91 (24,88 - 1 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,39 (27,36 - 1 листопада), продажу - 27,86 (27,77 - 1 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,53 - 1 листопада), продажу 3,93 (3,91 - 1 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,70-25,00 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 4 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,85 гривень за долар, курс купівлі до 24,81 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,71 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 листопада довідковий курс на рівні 24,79 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 листопада (24,70). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 4102,3 млн доларів.

Нагадаємо, населення України в жовтні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1413,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1504,8 млн доларів. Таким чином в жовтні чиста купівля валюти населенням становила 91,5 млн доларів, у той час як вересні спостерігалася чистий продаж (на 88,8 млн доларів).