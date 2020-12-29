Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,30 гривен, евро - возле уровня 34,60 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 34,66 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3000 - 28,3250 грн/доллар, евро 34,6392 - 34,6698 грн/евро, российский рубль 0,3839 - 0,3844 грн/рубль.

Отметим, 28 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2900 - 28,3150 грн/доллар, евро 34,6014 - 34,6264 грн/евро, российский рубль 0,3836 - 0,3842 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 28,3668 гривен за 1 доллар (+0,0121 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 28,3547 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.