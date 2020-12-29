Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,30 гривень, євро - біля рівня 34,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 29 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 34,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3250 грн/долар, євро 34,6392 - 34,6698 грн/євро, російський рубль 0,3839 - 0,3844 грн/рубль.

Нагадаємо, 28 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2900 - 28,3150 грн/долар, євро 34,6014 - 34,6264 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3842 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлений на такому рівні: 28,3668 гривень за 1 долар (+0,0121 грн). При цьому курс долара на 28 грудня становить: 28,3547 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.