Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 6 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,69 гривен за доллар, курс в покупке до 27,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,83 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6700 - 27,6900 грн/доллар, евро 32,8193 - 32,8320 грн/евро, российский рубль 0,3772 - 0,3779 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6700 27,6900 EUR/UAH 32,8193 32,8320 RUB/UAH 0,3772 0,3779

Отметим, 5 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6500 - 27,6700 грн/доллар, евро 32,8813 - 32,9051 грн/евро, российский рубль 0,3799 - 0,3803 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,77 гривен за доллар. Курс евро вырос на 11 копеек до 32,90 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,53 (27,58 - 5 августа), продажи - 27,77 (27,84 - 5 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,36 (32,23 - 5 августа), продажи - 32,90 (32,79 - 5 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 5 августа), продажи 3,85 (3,84 - 5 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 августа установлен на таком уровне: 27,6793 гривен за 1 доллар (-0,0235 грн). При этом курс доллара на 6 августа составляет 27,7028 гривен за 1 доллар.