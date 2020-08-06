Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 6 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,69 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,83 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6700 - 27,6900 грн/долар, євро 32,8193 - 32,8320 грн/євро, російський рубль 0,3772 - 0,3779 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6700 27,6900 EUR/UAH 32,8193 32,8320 RUB/UAH 0,3772 0,3779

Відзначимо, 5 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6500 - 27,6700 грн/долар, євро 32,8813 - 32,9051 грн/євро, російський рубль 0,3799 - 0,3803 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,77 гривень за долар. Курс євро виріс на 11 копійок до 32,90 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,53 (27,58 - 5 серпня), продажу - 27,77 (27,84 - 5 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,36 (32,23 - 5 серпня), продажу - 32,90 (32,79 - 5 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 5 серпня), продажу 3,85 (3,84 - 5 серпня) грн за 10 рублів.

Офіційний курс гривні до долара на 7 серпня встановлено на такому рівні: 27,6793 гривень за 1 долар (-0,0235 грн). При цьому курс долара на 6 серпня становить 27,7028 гривень за 1 долар.