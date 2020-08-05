Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 5 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 27,67 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 33 копейки до 32,90 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6500 - 27,6700 грн/доллар, евро 32,8813 - 32,9051 грн/евро, российский рубль 0,3799 - 0,3803 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6500 27,6700 EUR/UAH 32,8813 32,9051 RUB/UAH 0,3799 0,3803

Отметим, 4 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7900 грн/доллар, евро 32,5430 - 32,5782 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3774 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,84 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 32,79 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,58 (27,66 - 4 августа), продажи - 27,84 (27,91 - 4 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,23 (32,25 - 4 августа), продажи - 32,79 (32,80 - 4 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,44 - 4 августа), продажи 3,84 (3,86 - 4 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на таком уровне: 27,7028 гривен за 1 доллар (-0,1197 грн). При этом курс доллара на 5 августа составляет 27,8225 гривен за 1 доллар.