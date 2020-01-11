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Курс долара трохи зріс на міжбанку

Новини » Фінанси     11.01.2020 - 10:50
Курс долара трохи зріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує трохи дешевше 24 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 11:30 11 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 23,96 гривень за долар, курс купівлі до 23,93 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,58 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9300 - 23,9600 грн/долар, євро 26,5654 - 26,5852 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9300

23,9600

EUR/UAH

26,5654

26,5852

RUB/UAH

0,3907

0,3912

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Нагадаємо, 10 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9350 - 23,9550 грн/долар, євро 26,5654 - 26,5852 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) 11 січня встановив офіційний курс на рівні 23,96 гривень за долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 січня, встановлений на такій позначці: 23,9677 гривень за долар (-0,1513).

За прогнозом аналітиків, в перші дні після Нового року дні валютний ринок повинен прийти в норму, долар стабілізується, а пізніше має високі шанси рушити вниз, у напрямку до 23 грн.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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