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Курс доллара продолжает снижаться

Новости » Финансы     20.12.2019 - 13:20
Курс доллара продолжает снижаться
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар обновил очередной минимум

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,35 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 25,99 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,14 (23,22 - 19 декабря), продажи - 23,35 (23,40 - 19 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,64 (25,73 - 19 декабря), продажи - 25,99 (26,07 - 19 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 19 декабря), продажи 3,77 (3,78 - 19 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,15-23,35 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара продолжает снижаться

Межбанк

Напомним, 20 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 23,35 гривен за доллар, курс в покупке до 23,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 25,97 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 декабря справочный курс на уровне 23,32 грн/доллар, понизив его по сравнению с 19 декабря (23,38). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, 20 декабря Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка.

По данным НБУ, результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.

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Темы: Курс доллара
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