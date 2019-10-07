Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,85 гривень за долар, курс купівлі до 24,80 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 27,25 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8000 - 24,8500 грн/долар, євро 27,2006 - 27,2554 грн/євро, російський рубль 0,3825 - 0,3834 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8000 24,8500 EUR/UAH 27,2006 27,2554 RUB/UAH 0,3825 0,3834

Нагадаємо, 4 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7800 - 24,8300 грн/долар, євро 27,1836 - 27,2360 грн/євро, російський рубль 0,3833 - 0,3843 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,61 гривень за долар, що на 26 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлено на такому рівні: 2461,1821 гривень за 100 доларів (-26,5301 гривень).

Як повідомило РБК-Україна, НБУ протягом тижня 30 вересня - 4 жовтня для підтримання курсу гривні продав на міжбанку 200 млн доларів.

Аналітики прогнозують протягом тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн", - сказав він.