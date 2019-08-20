Курс доллара немного вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 августа 2019 года вырос на 4 копейки до 25,18 гривен за доллар, курс в покупке до 25,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 27,90 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1500 - 25,1800 грн/доллар, евро 27,8762 - 27,9095 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1500 25,1800 EUR/UAH 27,8762 27,9095 RUB/UAH 0,3773 0,3779

Напомним, 19 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1200- 25,1450 грн/доллар, евро 27,8731 - 27,8983 грн/евро, российский рубль 0,3752 - 0,3760 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 21 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,13 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 августа установлен на таком уровне: 2513,13 гривен за 100 долларов (-4,4384 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 20 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 25,29 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,11 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,05 (25,09 - 19 августа), продажи - 25,29 (25,35 - 19 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,68 (27,74 - 19 августа), продажи - 28,11 (28,23 - 19 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,51 - 9 августа), продажи 3,86 (3,90 - 9 августа) грн за 10 рублей.