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НБУ повысил справочный курс доллара

Новости » Финансы    15.01.2019 - 12:35
НБУ повысил справочный курс доллара
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 15 копеек

Справочное значение курса доллара на 15 января составило 28,17 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1714 гривен за доллар, что на 15 копеек выше, чем установленный 14 января (28,0237 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 15 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 28,19 грн/доллар, курс в покупке до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек 32,19 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 28,21 гривен за доллар, в покупке вырос на 7 копеек до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,43 гривен за евро.

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Темы: Курс доллара
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