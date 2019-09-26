Курс доллара немного вырос после десятидневного падения

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,18 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 2418,6956 гривен за 100 долларов (+6,6757 гривен).

При этом курс доллара на 26 сентября составляет 2412,0199 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара вырос впервые с 18 сентября. Однако с начала месяца доллар потерял 4% (по сравнению с 1 сентября - 2523,2299 гривен за 100 долларов).

bank.gov.ua

Напомним, 26 сентября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,22 гривен за доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,50 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,19 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 сентября (24,06).

В то же время в обменных пунктах Украины 26 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 24,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 26,63 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,97 (23,95 - 25 сентября), продажи - 24,27 (24,19 - 25 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,23 (24,19 - 25 сентября), продажи - 26,63 (26,61 - 25 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 25 сентября), продажи 3,83 (3,83 - 25 сентября) грн за 10 рублей.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара к гривне может упасть ниже 24 грн/доллар уже в конце текущей недели.