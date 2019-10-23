Курс доллара немного вырос

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 24,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,75 (24,73 - 22 октября), продажи - 24,98 (24,96 - 22 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,39 (27,45 - 22 октября), продажи - 27,79 (27,82 - 22 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,55 - 22 октября), продажи 3,93 (3,92 - 22 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,85-25,05 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 23 октября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,88 гривен за доллар, курс в покупке до 24,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 27,67 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 октября справочный курс на уровне 24,87 грн/доллар, понизив его по сравнению с 22 октября (24,82). Таким образом, официальный курс следующий день будет установлен примерно на этом же уровне.

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.