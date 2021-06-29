UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Курс доллара немного снизился после роста на прошлой неделе

Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июня немного понизил официальный курс доллара. В частности, эта рабочая неделя начинается с отметки 27,39 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Нацбанк на 29 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3964 гривен за 1 доллар (- 0,0625 грн). При этом курс доллара на 25 июня составлял: 27,4589 гривен за 1 доллар.

Фото: официальные курсы (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снова падает после того, как рос на прошлой неделе. По сравнению с минувшим банковским днем он снизился на шесть копеек.

Фото: динамика курса доллара (bank.gov.ua)

Межбанк

Торги по доллару на межбанковском рынке на прошлой неделе закончились падением до отметки до 27,35 гривен за доллар. При этом в течение недели он превышал 27,56 гривен. Что касается евро, то единая европейская валюта тоже несколько подешевела и закрепилась ниже отметки 33 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныКурс гривныКурс доллара