Курс доллара немного снизился перед выходными

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,39 гривен за доллар. Доллар потерял 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 29 июня установлен на таком уровне: 27,3964 гривен за 1 доллар (- 0,0625 грн). При этом курс доллара на 25 июня составлял: 27,4589 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снова падает после роста накануне.
Курс доллара на межбанке по состоянию на утро 25 июня по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился в продаже на 6 копеек - до 27,50. При этом курс евро в продаже снизился на 9 копеек - до 32,84 гривен за евро.
Но в течение дня доллар ускорил падение и за пару часов до закрытия межбанка уже торговался на отметке 27,35 гривен.
Согласно прогнозу аналитиков Альпари, под конец этой недели доллар на межбанке должен был торговаться на отметке около 27,3 гривен, а наличный доллар в банках - около 27,2/27,4 гривен.