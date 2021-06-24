Доллар подорожал почти на 20 копеек. НБУ установил курс на 25 июня

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс вырос на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 июня установлен на таком уровне: 27,4589 гривен за 1 доллар (+0,1852 грн). При этом курс доллара на 24 июня составляет: 27,2737 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 32,55 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.