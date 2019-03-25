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Курс доллара немного снизился на открытии межбанка

Новости » Финансы    25.03.2019 - 10:42
Курс доллара немного снизился на открытии межбанка
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел еще на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 26,90 грн/доллар, курс в покупке до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,40 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,3711 - 30,4023 грн/евро, российский рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8700    26,9000

EUR/UAH     30,3711    30,4023

RUB/UAH     0,4169      0,4175

Курс доллара немного снизился на открытии межбанка

Напомним, 20 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,88 - 27,91 грн/доллар, евро 30,3179 - 30,3517 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,96 грн/доллар, что на 29 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 2696,0935 гривен за 100 долларов (-29,5376 гривен).

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