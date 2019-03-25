ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку

Новини » Фінанси    25.03.2019 - 10:42
Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,90 грн/долар, курс купівлі до 26,87 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 30,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 30,3711 - 30,4023 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8700    26,9000

EUR/UAH     30,3711    30,4023

RUB/UAH     0,4169      0,4175

Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку

Нагадаємо, 20 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,88 - 27,91 грн/долар, євро 30,3179 - 30,3517 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,96 грн/долар, що на 29 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 2696,0935 гривень за 100 доларів (-29,5376 гривень).

Аналітики спрогнозували курс долара перед виборами НБУ значно знизив курс євро
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся