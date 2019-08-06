Курс доллара немного снизился на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 августа 2019 года, в 14:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 11 копеек - до 25,74 гривен за доллар, в покупке - тоже на 11 копеек до 25,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 28,87 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,10 - 25,69 (25,25 - 25,76 - 5 августа), продажи 25,63 - 26,00 (25,65 - 26,00 - 5 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,46 (25,57 - 5 августа), продажи - 25,74 (25,85 - 5 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80 - 28,65 (27,38 - 28,60 - 5 августа), продажи 28,63 - 29,20 (28,55 - 29,00 - 5 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,38 (28,33 - 5 августа), продажи - 28,87 (28,83 - 5 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 3,90 (2,50 - 3,89 - 5 августа), продажи 3,90 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 5 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,627 (3,613 - 5 августа), продажи 4,021 (4,033 - 5 августа) грн за 10 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара стабилизировался на межбанке. В частности, сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,6100 - 25,6500 грн/доллар, евро 28,7113 - 28,7536 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль. При этом курс доллара продолжает снижаться.