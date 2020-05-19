Курс доллара немного снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 19 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 29,05 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5450 - 26,5750 грн/доллар, евро 29,0216 - 29,0544 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3661 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5450 26,5750 EUR/UAH 29,0216 29,0544 RUB/UAH 0,3664 0,3661

Напомним, 18 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5700 - 26,5900 грн/доллар, евро 28,8523 - 28,8740 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 19 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 26,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 29,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,46 (26,53 - 18 мая), продажи - 26,70 (26,79 - 18 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,59 (28,50 - 18 мая), продажи - 29,03 (28,91 - 18 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 18 мая), продажи 3,68 (3,67 - 18 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,51 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 26,5159 гривен за 1 доллар (-0,0551 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 26,5710 гривен за 1 доллар.