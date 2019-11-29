Курс доллара немного снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,99 гривен за доллар, курс в покупке до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,17 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9700 - 23,9900 грн/доллар, евро 26,3885 - 26,4105 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3744 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9700 23,9900 EUR/UAH 26,3885 26,4105 RUB/UAH 0,3739 0,3744

Напомним, 28 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9800 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,3995 - 26,4144 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,03 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2403,5575 гривен за 100 долларов (+5,1184 гривен).

По данным НБУ, укрепление гривны к доллару является следствием избыточного предложения валюты на рынке. В НБУ отмечают, что курс гривны формируется не административно, а под влиянием фундаментальных экономических факторов.

В то же время аналитики украинских банков считают, что курс гривны в конце года может немного ослабнуть, как это обычно происходило. В этот период на валютный рынок попадает много гривны, в частности, в виде социальных выплат, расчетов после завершения контрактов.