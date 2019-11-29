Курс долара трохи знизився на міжбанку

Долар коштує трохи дешевше 24 гривень
Курс долара на міжбанку станом на 10:30 29 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,99 гривень за долар, курс купівлі до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,17 гривень за євро.
За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9700 - 23,9900 грн/долар, євро 26,3885 - 26,4105 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3744 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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23,9700
|
23,9900
|
EUR/UAH
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26,3885
|
26,4105
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RUB/UAH
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0,3739
|
0,3744
Нагадаємо, 28 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9800 - 24,0000 грн/долар, євро 26,3995 - 26,4144 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,03 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2403,5575 гривень за 100 доларів (+5,1184 гривень).
За даними НБУ, зміцнення гривні до долара є наслідком надмірної пропозиції валюти на ринку. У НБУ відзначають, що курс гривні формується не адміністративно, а під впливом фундаментальних економічних факторів.
У той же час аналітики українських банків вважають, що курс гривні в кінці року може трохи ослабнути, як це зазвичай відбувалося. В цей період на валютний ринок потрапляє багато гривні, зокрема, у вигляді соціальних виплат, розрахунків після завершення контрактів.