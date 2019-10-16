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Курс доллара немного снизился на межбанке

Новости » Финансы    16.10.2019 - 17:35
Курс доллара немного снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 16 октября 2019 года снизился на 2 копейки до 24,78 гривен за доллар, курс в покупке до 24,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 27,36 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7400 - 24,7800 грн/доллар, евро 27,3377 - 27,3794 грн/евро, российский рубль 0,3847 - 0,3858 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7400

24,7800

EUR/UAH

27,3377

27,3794

RUB/UAH

0,3847

0,3858

Курс доллара немного снизился на межбанке

Напомним, 15 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7700 - 24,8000 грн/доллар, евро 27,2271 - 27,2601 грн/евро, российский рубль 0,3842 - 0,3851 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 октября установлен на таком уровне: 2483,5244 гривен за 100 долларов (+4,9485 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 16 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 24,99 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 27,57 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,70 (24,62 - 16 октября ), продажи - 24,99 (24,94 - 16 октября ) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,09 (27,02 - 16 октября ), продажи - 27,57 (27,53 - 16 октября ) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,50 - 16 октября ), продажи 3,88 (3,88 - 16 октября ) грн за 10 рублей.

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара продолжает расти
Темы: Курс доллара
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