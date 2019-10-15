Курс доллара возобновил рост

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллара поднялся выше уровня 24,50 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 24,94 гривен за доллар, курс евро вырос на 12 копеек до 27,53 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,62 (24,46 - 11 октября), продажи - 24,94 (24,80 - 11 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,02 (26,87 - 11 октября), продажи - 27,53 (27,31 - 11 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,48 - 11 октября), продажи 3,88 (3,86 - 11 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,70-25,05 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 24,70 гривен за доллар, курс в покупке до 24,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,21 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,77 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 октября (24,49). Таким образом, официальный курс на 16 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) возобновил покупку валюты и в течение недели 7-11 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 134,50 млн долларов

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн.