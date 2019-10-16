Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 16 жовтня 2019 року знизився на 2 копійки до 24,78 гривень за долар, курс купівлі до 24,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 11 копеек до 27,36 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7800 грн/долар, євро 27,3377 - 27,3794 грн/євро, російський рубль 0,3847 - 0,3858 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7400 24,7800 EUR/UAH 27,3377 27,3794 RUB/UAH 0,3847 0,3858

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7700 - 24,8000 грн/долар, євро 27,2271 - 27,2601 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3851 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 жовтня встановлено на такому рівні: 2483,5244 гривень за 100 доларів (+4,9485 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 16 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,99 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,57 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,70 (24,62 - 16 жовтня ), продажу - 24,99 (24,94 - 16 жовтня ) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,09 (27,02 - 16 жовтня ), продажу - 27,57 (27,53 - 16 жовтня ) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,50 - 16 жовтня ), продажу 3,88 (3,88 - 16 жовтня ) грн за 10 рублів.