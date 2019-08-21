Курс доллара немного снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 августа 2019 года снизился на 3 копейки до 25,15 гривен за доллар, курс в покупке до 25,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 27,91 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1200 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,8806 - 27,9114 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1200 25,1500 EUR/UAH 27,8806 27,9114 RUB/UAH 0,3813 0,3822

Напомним, 20 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1500 - 25,1800 грн/доллар, евро 27,8762 - 27,9095 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3779 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 22 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,20 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 августа установлен на таком уровне: 2520,4427 гривен за 100 долларов (+7,3127 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 25,35 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,11 (25,05 - 20 августа), продажи - 25,35 (25,29 - 20 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,75 (27,68 - 20 августа), продажи - 28,20 (28,11 - 20 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,45 - 20 августа), продажи 3,87 (3,86 - 20 августа) грн за 10 рублей.