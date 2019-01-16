НБУ понизил справочный курс доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара упал на 17 копеек

Справочное значение курса доллара на 16 января составило 28,00 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0042 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 15 января (2817,14 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 16 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 28,03 грн/доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек 32,98 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 28,11 гривен за доллар, в покупке вырос на 10 копеек до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,18 гривен за евро.