ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

НБУ понизил справочный курс доллара

Новости » Финансы    16.01.2019 - 12:40
НБУ понизил справочный курс доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара упал на 17 копеек

Справочное значение курса доллара на 16 января составило 28,00 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0042 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 15 января (2817,14 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 16 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 28,03 грн/доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек 32,98 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 28,11 гривен за доллар, в покупке вырос на 10 копеек до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,18 гривен за евро.

 

 

 

 

 

 

Доллар и евро подешевели на наличном рынке Межбанк открылся снижением курса доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс гривныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь