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Курс долара трохи знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    16.01.2019 - 17:10
Курс долара трохи знизився на міжбанку
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку залишився на рівні попереднього дня

Курс долара на міжбанку в продаж 16 січня 2019 року знизився на 2 копійки до 28,08 грн/долар, курс купівлі до 28,05 грн/долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 32,00 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0500 - 28,0800 грн/долар, євро 31,9713 - 32,0027 грн/євро, російський рубль 0,4217 - 0,4225 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0500     28,0800

EUR/UAH     31,9713     32,0027

RUB/UAH     0,4217       0,4225

Курс долара трохи знизився на міжбанкуНагадаємо, 15 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0700 - 28,1000 грн/долар, євро 32,1289 - 32,1576 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 16 січня склало 28,00 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0042 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 15 січня (2817,14 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 січня встановлено на такому рівні: 2800,8502 гривень за 100 доларів (-15,8307 гривень).

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Теми: Курс долара
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