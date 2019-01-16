Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку залишився на рівні попереднього дня

Курс долара на міжбанку в продаж 16 січня 2019 року знизився на 2 копійки до 28,08 грн/долар, курс купівлі до 28,05 грн/долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 32,00 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0500 - 28,0800 грн/долар, євро 31,9713 - 32,0027 грн/євро, російський рубль 0,4217 - 0,4225 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0500 28,0800

EUR/UAH 31,9713 32,0027

RUB/UAH 0,4217 0,4225

Нагадаємо, 15 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0700 - 28,1000 грн/долар, євро 32,1289 - 32,1576 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 16 січня склало 28,00 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0042 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 15 січня (2817,14 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 січня встановлено на такому рівні: 2800,8502 гривень за 100 доларів (-15,8307 гривень).