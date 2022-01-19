Курс долара трохи знизився після досягнення річного максимуму

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,4038 гривень за 1 долар (-0,0063 грн). При цьому курс долара на 19 січня становить: 28,4101 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після того, як напередодні він виріс до максимуму за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)