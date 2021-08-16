Курс доллара в начале недели продолжил падение на межбанке

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 31,3823 - 31,3952 грн/евро, российский рубль 0,3626 - 0,3632 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 13 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,6450 - 26,6650 грн/доллар, евро 31,3505 - 31,3713 грн/евро, российский рубль 0,3629 - 0,3633 грн/рубль.

Официальный курс на минимумах с июля 2020

Национальный банк Украины на 16 августа 2021 года установил курс на уровне 26,6931 гривен за 1 доллар. Это еще на семь копеек ниже, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, курс находится на минимальных значениях с июля прошлого года.

Прогноз на неделю

Как рассказал РБК-Украина аналитик Альпари Максим Пархоменко, в течение этой недели ожидается падение курса доллара к гривне. В частности, украинская валюта сохраняет потенциал снижения к 26,50 за доллар.