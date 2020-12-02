Курс доллара начал снижаться на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,49 гривен за доллар, курс в покупке до 28,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 34,39 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,4700 - 28,4900 грн/доллар, евро 34,3718 - 34,3959 грн/евро, российский рубль 0,3764 - 0,3768 грн/рубль.

Отметим, 1 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,5100 - 28,5300 грн/доллар, евро 34,1948 - 34,2160 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3769 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,55 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 28,5583 гривен за 1 доллар (+0,0621 грн). При этом курс доллара на 1 декабря составляет: 28,4962 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет десятый день подряд. Курс приблизился к максимуму с начала года, который был достигнут 4 ноября - 28,60 гривен за доллар.

Прогноз

В течение недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.