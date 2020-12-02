Курс долара почав знижуватися на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 2 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,49 гривень за долар, курс купівлі до 28,47 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 34,39 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,4700 - 28,4900 грн/долар, євро 34,3718 - 34,3959 грн/євро, російський рубль 0,3764 - 0,3768 грн/рубль.

Зазначимо, 1 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,5100 - 28,5300 грн/долар, євро 34,1948 - 34,2160 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3769 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 28,5583 гривень за 1 долар (+0,0621 грн). При цьому курс долара на 1 грудня становить: 28,4962 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає десятий день поспіль. Курс наблизився до максимуму з початку року, який був досягнутий 4 листопада - 28,60 гривень за долар.

Прогноз

Протягом тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.