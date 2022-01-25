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Курс доллара на межбанке вырос еще на 15 копеек

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 25 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копеек до 28,73 гривен за доллар, курс в покупке до 28,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,39 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,7100 - 28,7300 грн/доллар, евро 32,3733 - 32,3959 грн/евро, российский рубль 0,3623 - 0,3627 грн/рубль. В течение дня курс поднимался до уровня 28,75 гривен.

Напомним, 24 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,5800 - 28,6000 грн/доллар, евро 32,2925 - 32,3122 грн/евро, российский рубль 0,3608 - 0,3612 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос еще на 30 копеек до максимума за четыре года. Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,66 гривен за доллар. Курс вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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