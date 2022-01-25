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Курс долара на міжбанку виріс ще на 15 копійок

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 25 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 13 копійок до 28,73 гривень за долар, курс в покупці до 28,71 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,39 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,7100 - 28,7300 грн/долар, євро 32,3733 - 32,3959 грн/євро, російський рубль 0,3623-0,3627 грн/рубль. Протягом дня курс піднімався до рівня 28,75 гривень.

Нагадаємо, 24 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,5800 - 28,6000 грн/долар, євро 32,2925 - 32,3122 грн/євро, російський рубль 0,3608 - 0,3612 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс ще на 30 копійок до максимуму за чотири роки. Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,66 гривень за долар. Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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