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Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек

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Украина, Четверг 27 января 2022 17:38
Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 27 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 28,92 гривен за доллар, курс в покупке до 28,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 25 копеек до 32,27 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9000 - 28,9200 грн/доллар, евро 32,2524 - 32,2747 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль. В течение дня курс поднимался выше уровня 29,00 гривен.

Курс доллара на межбанке вырос еще на 10 копеек

Напомним, 26 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,8050 - 28,8250 грн/доллар, евро 32,5035 - 32,5261 грн/евро, российский рубль 0,3636 - 0,3639 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен, когда в течение нескольких дней на рынке наблюдалась паника.

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