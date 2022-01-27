Курс долара на міжбанку виріс ще на 10 копійок
Курс долара на міжбанку у продажу 27 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 28,92 гривень за долар, курс в покупці до 28,90 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 25 копійок до 32,27 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,9000 - 28,9200 грн/долар, євро 32,2524 - 32,2747 грн/євро, російський рубль 0,3712-0,3716 грн/рубль. Протягом дня курс піднімався вище рівня 29,00 гривень.
Нагадаємо, 26 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,8050 - 28,8250 грн/долар, євро 32,5035 - 32,5261 грн/євро, російський рубль 0,3636 - 0,3639 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років. Вище курс був тільки 26 лютого 2015 року - 30,01 гривень, коли протягом декількох днів на ринку спостерігалася паніка.