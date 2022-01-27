Курс долара на міжбанку виріс ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 27 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 28,92 гривень за долар, курс в покупці до 28,90 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 25 копійок до 32,27 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,9000 - 28,9200 грн/долар, євро 32,2524 - 32,2747 грн/євро, російський рубль 0,3712-0,3716 грн/рубль. Протягом дня курс піднімався вище рівня 29,00 гривень. Нагадаємо, 26 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,8050 - 28,8250 грн/долар, євро 32,5035 - 32,5261 грн/євро, російський рубль 0,3636 - 0,3639 грн/рубль.