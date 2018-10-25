Курс долара на міжбанку виріс до 28,34 грн/долар

Фото: колаж (Pixabey)

Національна валюта продовжує дешевшати

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 25 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 28,34 грн/долар, курс купівлі зріс на 7 копеейк - до 28,32 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 9 копійок до 32,32 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,3250 - 28,3450 грн/долар, євро 32,3046 - 32,3274 грн/євро, російський рубль 0,4309 - 0,4314 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3250 28,3450

EUR/UAH 32,3046 32,3274

RUB/UAH 0,4309 0,4314

Нагадаємо, 24 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 28,2900 грн/долар, євро 32,1880 - 32,2307 грн/євро, російський рубль 0,4312 - 0,4320 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,21 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 жовтня встановлено на такому рівні: 2821,3097 гривень за 100 доларів (+6,3695).