Курс долара на міжбанку виріс до 28,33 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подорожчав на 18 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 28 листопада 2018 року виріс на 18 копійок до 28,33 грн/долар, курс купівлі до 28,30 грн/долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 31,93 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 31,9054 - 31,9364 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3000 28,3300

EUR/UAH 31,9054 31,9364

RUB/UAH 0,4194 0,4201

Нагадаємо, 27 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1250 - 28,1500 грн/долар, євро 31,7896 - 31,8151 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4196 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2826,9049 гривень за 100 доларів (+16,3715 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 28 листопада склала 28,26 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2612 гривень за долар, що на 17 копійок вище, ніж встановлений 27 листопада (28,0973 гривень за долар).