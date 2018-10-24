Курс долара на міжбанку виріс до 28,29 грн/долар

Національна валюта на міжбанку подешевшав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 24 жовтня 2018 року виріс на 12 копійок до 28,29 грн/долар, курс купівлі виріс на 11 копійок до 28,25 грн/долар. Курс євро знизився на 6 копійок до - 32,23 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 28,2900 грн/долар, євро 32,1880 - 32,2307 грн/євро, російський рубль 0,4312 - 0,4320 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2500 28,2500

EUR/UAH 32,1880 32,2307

RUB/UAH 0,4312 0,4320

Нагадаємо, 23 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1450 - 28,1700 грн/долар, євро 32,2682 - 32,2940 грн/євро, російський рубль 0,4296 - 0,4302 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,21 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 жовтня встановлено на такому рівні: 2821,3097 гривень за 100 доларів (+6,3695).

Зазначимо, довідкове значення курсу долара на 24 жовтня склало 28,20 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2094 гривень за долар, що на 6 копійок вище, ніж встановлений 23 жовтня (28,1487 гривень за долар).