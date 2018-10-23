НБУ повысил справочный курс доллара до 28,14 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 6 копеек

Справочное значение курса доллара на 23 октября составило 28,14 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1487 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 22 октября (28,0833 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 23 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 6 копеек до 28,16 грн/доллар, курс в покупке вырос на 6 копеек - до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 32,24 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 1 копейку до 28,19 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,49 гривен за евро.