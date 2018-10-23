Курс долара на міжбанку виріс до 28,17 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Національна валюта на міжбанку подорожчав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 23 жовтня 2018 року виріс на 7 копійок до 28,17 грн/долар, курс купівлі зріс на 6 копійок до 28,14 грн/долар. Курс євро виріс на 5 копійок до - 32,29 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1450 - 28,1700 грн/долар, євро 32,2682 - 32,2940 грн/євро, російський рубль 0,4296 - 0,4302 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1450 28,1700

EUR/UAH 32,2682 32,2940

RUB/UAH 0,4296 0,4302

Нагадаємо, 22 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 32,2358 - 32,2475 грн/євро, російський рубль 0,4298 - 0,4306 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,14 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 2814,9402 гривень за 100 доларів (+6,8997).

Зазначимо, довідкове значення курсу долара на 23 жовтня склало 28,14 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1487 гривень за долар, що на 6 копійок вище, ніж встановлений 22 жовтня (28,0833 гривень за долар).