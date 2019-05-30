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Курс долара на міжбанку виріс до 27 грн, курс євро до 30 грн

Новини » Фінанси    30.05.2019 - 17:08
Курс долара на міжбанку виріс до 27 грн, курс євро до 30 грн
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 20 копійку, євро на 17 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 30 травня 2019 року виріс на 21 копійку до 26,95 грн/долар, курс купівлі до 26,91 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 26,96 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,91500 - 26,9500 грн/долар, євро 29,9321 - 29,9684 грн/євро, російський рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,9150      26,9500

EUR/UAH     29,9321      29,9684

RUB/UAH     0,4136        0,4142

Курс долара на міжбанку виріс до 27 грн, курс євро до 30 грн

Нагадаємо, 29 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7050 - 26,7450 грн/долар, євро 29,7573 - 29,7992 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4095 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,87 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 травня встановлено на такому рівні: 2687,2573 гривень за 100 доларів (+18,9197 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Долар і євро продовжують зростати на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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