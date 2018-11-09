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Курс доллара на межбанке вырос до 27,93 грн/доллар

Новости » Финансы    09.11.2018 - 10:47
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар дорожает на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 9 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 27,93 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек 31,67 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9000 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,6386 - 31,6726 грн/евро, российский рубль 0,4170 - 0,4177 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,9000    27,9300

EUR/UAH     31,6386    31,6726

RUB/UAH     0,4170       0,4177

Курс доллара на межбанке вырос до 27,93 грн/доллар

Напомним, 8 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,90 - 27,92 грн/доллар, евро 31,9121 - 31,9322 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4202 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,92 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на таком уровне: 2792,6734 гривен за 100 долларов (+2,9776 гривен).

НБУ на 9 ноября установил курс евро на уровне 31,90 грн/евро Курс доллара на межбанке вырос до 27,92 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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