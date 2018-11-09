Курс долара на міжбанку виріс до 27,93 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 9 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 1 копійку до 27,93 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 26 копійок 31,67 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9000 - 27,9300 грн/долар, євро 31,6386 - 31,6726 грн/євро, російський рубль 0,4170 - 0,4177 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9000 27,9300

EUR/UAH 31,6386 31,6726

RUB/UAH 0,4170 0,4177

Нагадаємо, 8 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,90 - 27,92 грн/долар, євро 31,9121 - 31,9322 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4202 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,92 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада, встановлений на такому рівні: 2792,6734 гривень за 100 доларів (+2,9776 гривень).