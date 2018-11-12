НБУ понизил справочный курс доллара до 27,89 грн/доллар

Курс доллара стабилен
Справочное значение курса доллара на 12 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.
Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 2789,87 гривен за доллар - на том же уровне, что и установленный 9 ноября (27,8947 гривен за доллар).
Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.
Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 12 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 27,91 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки 31,39 гривен за евро.
В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 1 копейку до 28,05 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,08 гривен за евро, в покупке - на 24 копейки до 31,36 гривен за евро.