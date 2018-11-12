Курс долара на міжбанку виріс до 27,92 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 12 листопада 2018 року виріс на 4 копійки до 27,92 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,90 грн/долар. Курс євро знизився на 16 копійок до 31,45 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,9000 - 27,9200 грн/долар, євро 31,5931 - 31,6187 грн/євро, російський рубль 0,4128 - 0,4134 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9000 27,9250

EUR/UAH 31,4321 31,4575

RUB/UAH 0,4124 0,4130

Нагадаємо, 9 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,8550 - 27,8800 грн/долар, євро 31,5931 - 31,6187 грн/євро, російський рубль 0,4128 - 0,4134 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 2789,1641 гривень за 100 доларів (+1,2096 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 12 листопада склало 27,89 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2789,87 гривень за долар - на тому ж рівні, що і встановлений 9 листопада (27,8947 гривень за долар).